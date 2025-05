Scuola “Aldo Moro“, lavori conclusi. Intervento da oltre 3 milioni di euro

Dopo quattro anni di lavori la scuola “Aldo Moro“ è stata restituita agli alunni e alla cittadinanza. Un cantiere complesso, che ha subìto le variabili imprevedibili del covid e dell’aumento dei prezzi delle materie prime, ma che nonostante tutto è stato portato a termine come previsto. L’intervento è stato impegnativo: la struttura è stata oggetto di consolidamento, ristrutturazione completa, efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica, oltre all’installazione di pannelli fotovoltaici in copertura. Il progetto, approvato il 17 giugno 2020, ha avuto un costo complessivo di 3.296.000 euro tra fondi Por Fesr del Miur, conto termico del Gestore dei servizi energetici (Gse) e, in fase finale, 410mila euro di avanzo di bilancio. All’inaugurazione di ieri pomeriggio hanno preso parte il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci, i membri della giunta comunale e l’ex sindaco Filippo Stirati, la dirigente scolastica Maria Gioia Pierotti, le insegnanti, il personale scolastico, i genitori e i bambini e le bambine della scuola. "Finalmente dopo anni di attesa le bambine e i bambini, che pazientemente ci hanno atteso, possono tornare nella loro scuola – ha dichiarato con soddisfazione il primo cittadino eugubino – trovando un ambiente sicuro, moderno, efficiente, pensato per garantire il loro benessere e una crescita educativa armoniosa e consapevole. Abbiamo voluto fortemente concludere questo intervento, messo a terra dalla precedente amministrazione, e ci siamo riusciti anche grazie all’impiego di una parte dell’avanzo di bilancio, pari a 410mila euro, che abbiamo deciso di investire nella scuola, che altrimenti sarebbe rimasta incompiuta: un gesto concreto che testimonia l’impegno verso l’istruzione e le nuove generazioni e la capacità di gestione oculata delle risorse laddove si presentino necessità importanti e urgenti, quale quella della riapertura dell’Aldo Moro era diventata".

Poi la parola all’ex sindaco, Filippo Stirati, che ha ringraziato per "l’atto di civiltà istituzionale, è bello inoltre notare la continuità nel lavoro tra le due amministrazioni. Compiendo questo tipo di scelte si pensa alle prossime generazioni, abbiamo un patrimonio scolastico comunale completamente efficientato e messo in sicurezza".

Federico Minelli