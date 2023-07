Scoprire la Cappella di San Brizio La “visita“ con la realtà aumentata

Scoprire da vicino la meraviglia di un capolavoro conosciuto in tutto il mondo grazie alla tecnologia più avanzata. La Cappella di San Brizio nel Duomo è ora visitabile online: è il progetto di valorizzazione realizzato dall’Opera del Duomo e Haltadefinizione. Un’esperienza online inedita in occasione del V centenario dalla scomparsa di Luca Signorelli: l’intero ciclo di affreschi della Cappella di San Brizio è stato digitalizzato con tecnologia gigapixel e da oggi è fruibile online attraverso un visore immersivo a 360gradi. Tra le opere del celebre “magister Lucas de Cortona“, il Giudizio Universale, ciclo di affreschi nella Cappella orvietana, realizzato tra il 1499 e il 1504, rappresenta senza dubbio uno dei vertici del Rinascimento italiano. Frutto della collaborazione tra l’Opera del Duomo e Haltadefinizione, tech company della casa editrice Franco Cosimo Panini, l’iniziativa rappresenta una rivoluzione nella fruizione e valorizzazione della Cappella di San Brizio, sfruttando le potenzialità della tecnologia digitale per offrire un’immersione nel capolavoro. Grazie alla digitalizzazione in gigapixel e allo sviluppo di un visore immersivo a 360°, il pubblico può godere di ogni dettaglio che, per dimensioni e complessità delle composizioni, risulta difficile apprezzare a occhio nudo. La campagna fotografica curata da Haltadefinizione ha interessato l’intera superficie dipinta della Cappella di San Brizio per 10mila scatti. Attraverso il visore multimediale, il visitatore può “entrare“ virtualmente nella Cappella e selezionare l’affresco da scoprire. Le sofisticate tecniche di ripresa consentono di ingrandire l’immagine decine di volte senza perdere risoluzione."La tecnologia permette di aprire nuovi orizzonti nell’arte e nella cultura, e questa iniziativa è un esempio tangibile", afferma Luca Ponzio, amministratore di Haltadefinizione.

Cla.Lat.