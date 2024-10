scoperti dal ’targa system’

Rubano cosmetici e li nascondono tra la biancheria intima: denunciate quattro persone. I carabinieri della Stazione di Narni Scalo hanno denunciato, per furto aggravato in concorso, quattro cittadini stranieri, tre uomini e una donna di età compresa tra i 24 ed i 48 anni, tutti gravati da precedenti e domiciliati a Roma. L’attività, svolta in collaborazione con la polizia locale di Narni, è scaturita da un alert del “Targa System“ installato lungo Via Tuderte, che ha segnalato un veicolo sospetto sprovvisto dalla copertura assicurativa: il fermo del mezzo da parte degli agenti della polizia locale e l’immediato supporto dei carabinieri per un approfondimento dei controlli hanno permesso di rinvenire, in seguito alla perquisizione, oltre 40 prodotti cosmetici, risultati asportati poco prima da un esercizio commerciale della zona ed alcuni indumenti intimi ingegnosamente modificati per occultare la refurtiva e sfuggire ai controlli di sicurezza. I successivi accertamenti presso il supermercato dove era avvenuto il furto hanno consentito di acquisire le immagini delle telecamere interne, che hanno ripreso i movimenti dei quattro. La refurtiva, del valore di circa 200 euro, è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale. Il procedimento penale è pendente in fase di indagini preliminari.