Scomparso l’imprenditore Leonardo Antonini. E’stato al vertice di Pac 2000A Conad

E’ scomparso, all’età di 72 anni, Leonardo Antonini, ex presidente di PAC 2000A Conad. "Sotto la sua guida lungimirante – ricordano dal Gruppo - la cooperativa ha vissuto un periodo di straordinaria espansione, ampliando la sua presenza, dall’Umbria e Lazio, anche in Campania e Calabria, rafforzando il proprio ruolo nel settore della grande distribuzione e proiettando PAC 2000A Conad tra i leader del settore del centro sud Italia. La sua visione strategica e il suo impegno instancabile hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell’azienda e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco. La comunità di PAC 2000A Conad si unisce al dolore della famiglia, ricordandolo con affetto e stima per la sua umanità e dedizione". Antonini, figlio di negozianti, era nato a Perugia. Sposato e padre di Eleonora che lo ha reso nonno di Alessandro. Entrato in cooperativa, nel 1999 è stato eletto presidente per 3 mandati. La tenacia, l’intuizione e il suo attaccamento ai valori cooperativi sono le peculiarità da tutti riconosciutegli. Il suo mandato fu caratterizzato dall’inserimento di forze giovani all’interno della cooperativa, confidando nella loro capacità innovativa". I funerali oggi alle 16 a Santa Maria Assunta di Ponte Pattoli.