Scompare da casa, trovata morta. Le ricerche anche con l’elicottero. Il cadavere nelle acque del Tevere

Una notte di ricerche poi la drammatica scoperta. La donna di 64 anni, scomparsa mercoledì, è stata ritrovata senza vita intorno alle 13 di ieri. Era svanita nel nulla nel pomeriggio del 6 marzo dalla sua abitazione di Ferriera di Torgiano e subito erano scattate le ricerche, inizialmente via terra, quindi anche dall’alto e, inevitabilmente, anche nelle acque di Chiascio e Tevere. Del suo allontanamento, mercoledì sera, si era occupata anche la trasmissione “Chi l’ha visto?“ che aveva subito raccolto l’appello dei familiari. Dalla mattina di ieri, nell’area intorno alla sua abitazione e nelle zone limitrofe dove potenzialmente la donna avrebbe potuto dirigersi, i vigili del fuoco hanno fatto intervenire anche personale specializzato Tas e per il soccorso fluviale oltre a una squadra ordinaria di soccorso proveniente dalla sede centrale di Perugia oltre al funzionario tecnico di soccorso che ha coordinato alle operazioni di ricerca dall’Unità di comandolocale. La zona è stata ripetutamente sorvolata da un elicottero proveniente dal Comando di Arezzo, mentre dalle Marche è stato chiesto l’intervento dei droni e dall’Emilia Romagna è arrivato il nucleo Cinofili per intensificare le ricerche via terra. Intorno alle 13, come detto, le ricerche e le speranze di ritrovare la donna si sono drammaticamente infrante, quando il corpo è stato rinvenuto nelle acque del Tevere. Ormai per la 64enne non c’era più niente da fare. La salma è stata recuperata per poi essere consegnata alle autorità competenti. Presenti sul posto anche i carabinieri della stazione di Torgiano, la polizia locale e il 118. Resta da chiarire come sia avvenuto il decesso, se si sia trattato di un malore, per esempio, o di un atto volontario. Gli eventuali accertamenti medico legali potrebbero permettere di chiarire quanto accaduto, sembra escludersi il coinvolgimento di altre persone.

elleffe