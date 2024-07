Sciurpa resta a Sviluppumbria. In Consiglio entra Proietti Trotti

Michela Sciurpa resta alla guida di Sviluppumbria. L’amministratore unico dell’Agenzia regionale per lo sviluppo economico dell’Umbria rinuncia alla carica di consigliere regionale per portare avanti l’attività intrapresa, così "da garantire - commenta - la continuità dell’azione svolta in questi anni a Sviluppumbria, fino alla fine del mio mandato". "Ci attende ancora molto lavoro da fare - prosegue Sciurpa -. Quello che determina il raggiungimento degli obiettivi è un sano lavoro di squadra che in questi anni è stato costruito. Lasciare Sviluppumbria adesso, a pochi mesi dalla fine della legislatura potrebbe significare compromettere il lavoro svolto finora con sacrificio e dedizione a supporto della Regione e della collettività (imprese, famiglie, gestione patrimonio immobiliare, promozione del territorio)".Al posto di Marco Squarta dunque entrerà Elena Proietti Trotti, ternana e già consigliere comunale. Alla presidenze andrà invece Eleonora Pace.