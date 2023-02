Sciopero degli addetti della Sda

Oggi e domani sciopero degli addetti alla distribuzione della Sda Terni, lo annuncia Uiltrasporti Umbria che proclama lo stato di agitazione per il mancato rinnovo dell’accordo sindacale. "La protesta potrebbe continuare oltre questi primi due giorni di sciopero nel caso non si giunga alla sottoscrizione da parte datoriale della proposta di accordo" fa sapere Stefano Cecchetti, segretari della categoria. “Nodo“ da sciogliere l’accordo sindacale aziendale scaduto da oltre un anno "È interesse delle parti favorire la realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali che persegua la stabilità del lavoro e condizioni di competitività e di maggiore produttività e qualità aziendale, cogliendo le specificità proprie del trasporto merci - si legge in una nota del sindacato – . Nonostante sia stata presentata dalla Uiltrasporti una dettagliata proposta di accordo, sia normativo che economico, nessuna risposta è arrivata dalla Sda Express Courier. Di fronte a tale netto rifiuto ad accogliere qualsiasi incremento salariale, malgrado gli impegni precedentemente assunti, il sindacato e i lavoratori proclamano quindi lo stato di agitazione". Previsto anche un presidio dei lavoratori davanti ai cancelli della filiale Sda di Terni.