Schianto, paura nella notte Sbanda e si ribalta con l’auto: viene portato in ospedale

Uno schianto improvviso, e il terrore che - sulla strada - le conseguenze potessero essere tragiche. Paura a Città di Castello per un incidente avvenuto nella notte: i Vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire in seguito ad un violento sinistro avvenuto in località Morra, lungo la direzione Volterrano.

Una vettura, per cause ancora da accertare da parte dei carabinieri tifernati, si è ribaltata sulla carreggiata, e nell’impatto il conducente è rimasto ferito: probabilmente ha avuto la rottura di alcune costole. Tempestivamente è intervenuto il servizio di emergenza del 118 che ha provveduto a trasportare l’uomo all’ospedale per le necessarie cure mediche. Oltre ai Vigili del fuoco, sul luogo dell’incidente si è resa presente anche una squadra dei Carabinieri di Città di Castello per i rilievi e gli accertamenti di routine. Le circostanze dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti per stabilire le cause che hanno portato al ribaltamento dell’auto. La sicurezza stradale è un aspetto fondamentale per prevenire tali eventi e le forze dell’ordine invitano tutti gli automobilisti a guidare con prudenza, rispettando le norme del codice della strada.

L’importante intervento dei Vigili del Fuoco e del personale medico del 118 ha permesso di garantire un soccorso immediato al conducente coinvolto nel sinistro stradale. La collaborazione tra i vari servizi di emergenza è risultata anche in questa occasione fondamentale per gestire prontamente situazioni di questo genere e tutelare la sicurezza di tutti i cittadini.