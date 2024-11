Schianto in via Flaminia. Cinque feriti

SPOLETO - Ancora un grave incidente lungo via Flaminia Vecchia, all’altezza dell’incrocio per il centro sportivo Flaminio e la frazione di Collemarrozzo. Lo scontro tra un’auto e un furgoncino si è verificato poco prima delle 16 e cinque persone sono rimaste ferite in modo lieve. Sono comunque intervenute due ambulanze ed i vigili del fuoco dalla vicina caserma. A rilevare l’incidente sono stati gli agenti della polizia municipale che hanno provveduto anche a chiudere la strada per consentire le operazioni di soccorso delle persone coinvolte e la rimozione dei mezzi. . Non è la prima volta che si verificano incidenti all’incrocio a raso di Collemarrozzo, ritenuto da sempre particolarmente pericoloso tanto che in passato l’amministrazione comunale aveva programmato di realizzare una rotatoria per regolare anche gli accessi al centro sportivo e al quartiere “Casette“.