Schianto in auto contro il cavallo. Giuliana, funerali dopo l’autopsia

Saranno i risultati dell’esame autoptico a chiarire le cause della morte di Giuliana Massimiani, la donna deceduta sabato mattina nell’incidente stradale di Campello sul Clitunno e causato dall’improvviso attraversamento di un cavallo. La Procuradi Spoleto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia. L’esame autoptico è stato eseguito ieri e i familiari attendono la restituzione della salma per celebrare i funerali, previsti quindi tra domani e la giornata di sabato. L’incidente si è verificato poco dopo le 5 del mattino. Mentre la donna al volante della sua Kia si stava recando a lavoro e procedeva in direzione Spoleto, un cavallo ha improvvisamente attraversato la strada Statale Flaminia. L’impatto è stato inevitabile l’animale è morto sul colpo, mentre la donna è deceduta dopo essere stata trasferita all’ospedale. Il cavallo forse impaurito dal temporale e dai fulmini era fuggito nella notte da un allevamento che si trova non distante dal luogo dell’incidente. A rilevare l’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Foligno, che seguono l’indagine per conto della Procura della repubblica. Il proprietario dell’allevamento, individuato in breve tempo dai poliziotti, rischia quindi un procedimento per non aver messo in atto tutte le dovute misure per evitare la fuga dell’animale.

D.M.