Schermaglie elettorali Forza Italia ’benedice’ la candidatura Masselli

Forza Italia fa quadrato intorno al candidato sindaco di FdI, Orlando Masselli. "Come avevamo promesso abbiamo voluto tenere unita la coalizione di centrodestra e ora ci sono tutte le condizioni per presentarsi agli elettori con una offerta seria e credibile", ha detto l’onorevole Raffaele Nevi, nel corso della presentazione del candidato. Parole arrivate con accanto Masselli. "Ci sono le condizioni per costruire un nuovo modello di sviluppo e un futuro per la nostra città", ha detto ancora Nevi. "Un futuro – ha sottolineato – che sia fondato sull’attrazione di nuovi investimenti, su un rinnovato rapporto, più stretto, con le multinazionali già presenti sul territorio e con una attenzione particolare all’ambiente", ha affermato ancora il deputato che anche evidenziato il ruolo di "perno nella coalizione" del partito. Alla presentazione di Masselli, tra gli altri, ha preso parte anche la presidente della Provincia, Laura Pernazza e tutti i vertici cittadini di Forza Italia.

Di tutt’altro avviso, ovviamente, il Partito democratico: "Si mischia il mazzo – dice il Pd – ma le carte sono le stesse". "Ancora niente idee, niente temi, nessuna proiezione verso il futuro – continuano i Dem –, ma il proseguimento dell’ottimo lavoro svolto, appunto. La città non può reggere ad altri cinque anni con un’amministrazione ripiegata e impegnata da schermaglie e guerricciole di potere. C’è molto da fare e da recuperare. Bisogna parlare di Università, ricerca, periferie, impresa, tessuto sociale". "Va sostituito completamente il mazzo, con proposte serie e persone in grado di metterle a terra, come il Partito dDemocratico – concludono – intende fare, conseguente e coerente col percorso intrapreso negli ultimi due anni". "Ci troviamo di fronte ad una delle pagine peggiori della storia della città – commenta il candidato sindaco dell’M5S, Claudio Fiorelli –. Una pagina persino peggiore del tradimento perpetrato nei confronti del professor Ciaurro".

Intanto si registrano due nuove adesioni a Fratelli d’Italia. Cinzia Fabrizi, assessore uscente alla scuola, che annuncia la sua candidatura nella lista della Meloni "perché ritengo che sia un bene

per la città di Terni che possa proseguire l’esperienza di governo del centrodestra, dando continuità al lavoro della Giunta Latini, nella quale ho ricoperto il ruolo di assessore alla scuola e

per costruire con Masselli sindaco la stagione del completo riscatto di Terni dopo il declino di anni di governo del centro sinistra", sottolinea Fabrizi precisando di essere entrata nella Giunta Latini come “tecnico“ e non iscritta a partiti politici. Era consigliere comunale eletto nella Lega e ora ha scelto di “trasferirsi“ in Fratelli d’Italia, Francesco Pocaforza: "Non possiamo infrangere il sogno di una nuova Terni per beghe di partito", commenta.