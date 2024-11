Le migliore scuole dell'Umbria, ecco la classifica di Eduscopio 2024

Perugia, 21 novembre 2024 - Da oggi è online la nuova edizione 2024 di Eduscopio.it, con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano all'università o al lavoro dopo il diploma.

Il portale - nato nel 2014 e gratuito - è un valido strumento per aiutare studenti e famiglie nella scelta della scuola dopo la terza media. Eduscopio nasce dal gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato dal ricercatore Martino Bernardi, che ha analizzato i dati di circa 1.347.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici in circa 8.150 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie. Ecco gli esiti per le province di Perugia e Terni.