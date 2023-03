Scavi & strade da rifare Comune, accordo con Tim: ripristini entro settembre

Il tira & molla va avanti da anni, ma alla fine Comune e Tim sembrano aver trovato un accordo affinché la società di telefonia mobile si accolli l’onere dei ripristini delle strade dove sono stati effettuati gli scavi della fibra ottica negli ultimi 5 anni. A sancirlo una determina dirigenziale, con allegato l’accordo sulle strade in cui intervenire, firmato dalla responsabile del Comune, Margherita Ambrosi. Nel documento si fa cenno alla stipula della convenzione del giugno 2017 per la posa della fibra Ftth sul territorio comunale. Nell’accordo era prevista "l’effettuazione degli scavi per la rete e i conseguenti ripristini delle sedi stradali interessate, prevedendo altresì la verifica degli interventi da parte del Comune". Il nodo è che Palazzo dei Priori, dopo le verifiche, ha contestato alle Società Tim e Fibercop Spa (subentrata alla società Flash Fiber slr) "la non conformità di alcune delle lavorazioni eseguite rispetto alle specifiche tecniche riportate nella convenzione". Da qui si apre il contenzioso con diversi incontri tra le parti e Telecom Italia che ha avanzato una proposta per completare i ripristini definitivi degli scavi realizzati negli anni 2016 – 2020. Sulla base dello schema di accordo proposto, Tim e Fibercop procederanno a ripristinare definitivamente gli scavi eseguiti su strade pubbliche con tecnica "trincea tradizionale" o "minitrincea" sul territorio del comune. Le due società provvederanno ad eseguire i ripristini con sopralluoghi in contraddittorio con il tecnico incaricato dal Comune, per definire con esattezza dove si è scavato e dove si è utilizzata altra tecnica. "La realizzazione degli interventi – spiega la dirigente – avverrà in maniera complementare rispetto ai ripristini stradali programmati dal comune, da ditte da questo incaricate oppure da parte di altri enti terzi, con la conseguenza che, qualora alcune delle tratte di competenza di Tim e Fibercop fossero state ripristinate da tali ultimi soggetti oppure oggetto d’interventi futuri, le stesse provvederanno ad effettuare i ripristini di loro competenza su diverse sedi stradali indicate dal Comune". Gli interventi di ripristino definitivo dovranno essere ultimati entro e non oltre il 30 settembre 2023, "salvo ritardi dovuti a causa di eventi imprevedibili, forza maggiore o comunque a circostanze non imputabili ad Tim e Fibercop".

M.N.