Fugge all’alt: paura nella notte. Folle corsa, anche contromano senza patente né assicurazione

Perugia, 20 agosto 2024 – In fuga a tutta velocità, anche contromano, per le vie di Olmo e di Santa Sabina. Ha speronato l’auto della polizia e si è arreso solo quando la vettura che guidava è stata bloccata, nel parcheggio di un supermercato, da un mezzo della polizia stradale e da uno della squadra volante. Nessuna assicurazione, niente revisione, ubriaco e senza cintura il conducente. Al quale gli agenti hanno sequestrato anche della cocaina e tre mazzi di chiavi sulla cui provenienza non ha saputo dare spiegazione. Nottata agitata nella periferia di Perugia. Con la polizia costretta a inseguire un veicolo che non si è fermato al controllo lungo il raccordo Perugia - Bettole e che, poi, una volta presa la viabilità interna, ha proseguito nella folle corsa tra le abitazioni.

Il tutto è iniziato intorno alle 4.30 di ieri, quando una pattuglia della polizia, nell’ambito di controlli del territorio, all’altezza della galleria Piscille ha proceduto, dopo aver attivato i dispositivi luminosi in dotazione, ad intimare l’alt a una autovettura con a bordo due persone. Il conducente proseguito fino allo svincolo di Prepo per poi proseguire in direzione Magione e, arrivato a Olmo, ha lasciato il raccordo per continuare la corsa per le vie del centro abitato. Il conducente del mezzo in fuga, per cercare di evitare di essere bloccato, riferisce la questura, ha speronato la pattuglia della Stradale di Todi intervenuta a sostegno dei colleghi, per poi entrare nel parcheggio di un supermercato ubicato nelle vicinanze.

Proprio all’interno dell’area di parcheggio gli agenti della Squadra Volante e della Stradale hanno fermato l’auto e, nonostante la resistenza, sono riusciti a bloccare il conducente e metterlo in condizioni di sicurezza. L’uomo alla guida del citato veicolo è stato per un tunisino di 42 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona. Tunisino anche il passeggero 41enne, con precedenti contro la persona e riguardanti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il guidatore, a cui gli agenti hanno sequestrato cocaina, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,21 grammi per litro.

Il conducente del veicolo è stato tratto in arresto per il reato di resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale, quindi denunciato per ricettazione, guida in stato di ebrezza e per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento relativo all’uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, a carico dell’uomo è stata elevata una maxi multa per le varie infrazioni commesse.