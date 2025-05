Torna ’La Sfacchinata’. Tracciato di 10 chilometri

GUALDO TADINO – "La Sfacchinata" si corre domenica 25 maggio. La gara podistica, diventata negli anni una classicissima del settore, giunta alla 34^ edizione, è inserita nel calendario regionale Fidal ed è organizzata dalla Atletica Taino, con il patrocinio del Comune. Il ritrovo degli atleti è previsto dalle ore 8 nell’area antistante al palasport "Carlo Angelo Luzi"; da lì i partecipanti potranno raggiungere la zona di partenza in piazza Martiri della Libertà, a 1 km di distanza dal ritrovo, tramite due navette gratuite che presteranno servizio dalle ore 8,15 alle ore 9,15, oppure a piedi accompagnati dai podisti dell’atletica Taino. Il via verrà dato alle 9,30; il percorso è di 10,1 km: ha un dislivello favorevole di 83 metri, nei primi 800 metri discesa, poi un breve tratto in salita, quindi discesa e pianura fino al 6° km. I successivi 3 km sono alternati tra pianure e leggere salite, mentre l’ultimo km fino al traguardo è pianeggiante.

Durante la manifestazione sono garanti servizio sanitario, regolamentazione del traffico, ristoro lungo il percorso, ristoro finale, spogliatoi e docce. A tutti i partecipanti verrà consegnata una scatola contenete una bottiglia da 0,75 litri di Birra artigianale Flea, main sponsor dell’evento insieme a Motus e Fazi Carni, accompagnata da un originale bicchiere. Sono previste 9 categorie maschili e 4 femminili: oltre ai primi 3 assoluti maschili e femminili, verranno premiati anche i primi 5 di ogni categoria e le prime 5 società per numero di classificati.

A.C.