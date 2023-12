MAGIONE - Sauro Piccioni chiude la barberia dopo 50 anni di attività. "Avevo undici anni e frequentavo la prima media quando, mentre stavo facendo i capelli, Domenico Materia, che aveva allora la barberia sul corso di Magione, chiese a mia madre se mi avrebbe fatto piacere imparare il suo mestiere – così, disse, ci sarà un altro "roscetto" a fare il barbiere - riferendosi al fatto che a Magione c’era un altro barbiere con i capelli rossi, Poggioni detto " Checco" che stava per smettere". Inizia così il racconto di Sauro Piccioni, originario di Castel del Piano ma trasferitosi con la famiglia a Magione perché il padre lavorava da Rinaldini, che, dopo oltre cinquanta anni di attività nell’arte del taglio di "barba e capelli", e non solo, ha deciso di chiudere il proprio negozio. Tanti i fedelissimi clienti che hanno voluto salutarlo. Un taglio di saluto anche del sindaco Giacomo Chiodini. Anni pieni di riconoscimenti con la vittoria del campionato Umbro, selezioni per la squadra dei campionati italiani, venti anni di insegnamento in una scuola del settore di Perugia, la partecipazione a Canale 5. Poi i tanti affezionatissimi clienti anche famosi come calciatori e gente dello spettacolo.