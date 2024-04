"Sartoria Eugubina: vincono coraggio, lavoratori e collaborazione"

GUBBIO – Continua ad essere al centro di valutazioni positive, anche in prospettiva futura. "La vicenda di Sartoria Eugubina, azienda storica e importante del territorio, salvata dalle sue lavoratrici con un workers buyout e recentemente rilevata da un grande gruppo della moda, come Brunello Cucinelli è la dimostrazione – afferma Euro Angeli segretario Filtem Cgil di Perugia, che dal primo momento ha accompagnato le lavoratrici nel percorso che oggi arriva ad un punto di svolta importante – di come una sana collaborazione tra sindacato, lavoratrici e lavoratori, impresa e politica è possibile. Oggi, dalle ceneri del fallimento abbiamo creato un’opportunità di futuro e lavoro. Grazie prima di tutto alle lavoratrici – ricostruisce Angeli –che hanno creduto nel percorso intrapreso, finanziandolo in partenza con il loro capitale, ai soci iniziali, Rudy Severini, Paolo Saldi e Pavilio Pascolini, che hanno messo a disposizione risorse e capacità professionali". Importante, sottolinea la Filctem Cgil, il ruolo delle istituzioni, Comune di Gubbio e Regione.