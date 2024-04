- Sarà ristrutturata la chiesa di san Lorenzo in Vineis, all’interno del cimitero, danneggiata dall’ultimo terremoto, mentre gli interventi su quella di san Francesco dovranno ancora attendere. Lo spiega il vicesindaco Mario Angelo Mazzi, parlano di dei due monumenti, entrambi danneggiate dal terremoto. "Pensavamo che san Francesco avesse dei requisiti e un punteggio maggiore invece è stato finanziato il restauro di San Lorenzo in Vineis poiché è stata data priorità ai cimiteri. San Francesco resta tra gli interventi più urgenti e abbiamo fatto sollecitazioni per ottenere i finanziamenti necessari" dice il vice sindaco. Per quanto riguarda la valorizzazione dell’antica chiesa di san Francesco che ha una storia prestigiosa ed era stata la prima cattedrale della città ancor prima che venisse costruito il duomo, si sta ancora cercando il modo migliore per tenerla aperta e fare in modo che possa essere visitata dai turisti dal momento che sono molti anni che rimane chiusa.