Sarà rinnovato l’Osservatorio sulle tossicodipendenze. Lo anticipa l’assessore alle Politiche sociali Alda Coppola. "L’Osservatorio sulle tossicodipendenze – ha spiegato – decade con la fine di ogni consiliatura. In questo momento stiamo ricostituendo il nuovo organismo, di cui faranno parte anche tre consiglieri di maggioranza e due della minoranza, oltre che i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni. Stiamo lavorando anche per integrare l’Osservatorio con altri soggetti di cui stiamo raccogliendo la disponibilità e i nominativi. Mi auguro – continua l’assessore – che già dal prossimo consiglio comunale si possa procedere a rinominare i membri dell’Osservatorio e procedere alla convocazione. Sarà importante che da questo organismo, oltre che un monitoraggio, partano proposte concrete per affrontare le situazioni difficili su questo territorio".