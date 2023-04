Sapori doc e ospiti, la magia delle “Fiabe Saporite” Così Castel Ritaldi diventa un borgo da favola

Show cooking, laboratori, degustazioni e letture. Oggi e domani il borgo Castel Ritaldi si trasforma in un luogo da favola con la quarta edizione di “Fiabe Saporite”, manifestazione che unisce i sapori del territorio e le fiabe di cui Castel Ritaldi è il paese da oltre venti anni. Il risultato è un cartellone ricco di attività gratuite e di emozioni da vivere e da gustare. Tante le novità dell’edizione 2023 con due ospiti d’eccezione attesi domani: Carlotta Delicato, volto nella trasmissione di Rai 1 “È sempre Mezzogiorno”, terrà uno show-cooking alle 17 e creerà una speciale ricetta “saporita” con le materie prime locali. Giuseppe Calabrese in arte “Peppone”, volto noto del programma “Linea Verde“ ed esperto dei prodotti enogastronomici, nel pomeriggio visiterà il Villaggio dei Sapori e racconterà nel suo show-cooking la tradizione e le qualità delle eccellenze territoriali usate per realizzare il piatto mentre l’Associazione “Le Donne del Vino Umbria” racconterà le proprietà del vino Trebbiano Spoletino abbinato alla ricetta. Sempre domani dalle 11 alle 18.30 degustazione, tra i banchi del Villaggio, dei vini del territorio.

Domani, dopo l’esibizione della banda “Santa Cecilia” aprirà alle 10 il Villaggio dei sapori, mercatino delle eccellenze locali. Dalle 15 alle 18.30 per i più piccoli ci saranno laboratori e giochi al castello. Alle 15.30 la Caccia al Tesoro “La fabbrica di cioccolato” e alle 16.00 appuntamento con Master Kids dove i ragazzi si sfideranno “A tavola con Harry Potter”. Per tutta la giornata l’associazione Paese delle Fiabe regalerà letture per ragazzi di tutte le età. Alle 19.30 degustazione di prodotti tipici promossa dal Gal Valle Umbra e Sibillini.

A causa delle previsioni metereologiche avverse sono state rimandate camminate e trekking mentre in caso di maltempo tutti gli altri eventi si terranno lo stesso al coperto.