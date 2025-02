Sant’Eraclio si mette in maschera. C’è la grande sfilata di Carnevale

FOLIGNO – Sulla scia della massiccia presenza di pubblico presenta alla prima sfilata che ha preso d’assalto le vie e le piazze di Sant’Eraclio, oggi gli organizzatori del Carnevale dei Ragazzi con la seconda sfilata, sperano di fare il bis. Ad aprire la sfilata delle maschere e delle sei gigantesche creazioni in cartapesta, alle ore 15 "Dal Messico con furore", un simpatico gruppo di mariachis, tacos, caballeros, peperoncini, donne in vestiti tradizionali. Fanno parte della mascherata i ragazzi e le famiglie dell’oratorio parrocchiale le ragazze del gruppo sportivo studentesco dell’Istituto comprensivo Foligno 3 "Galilei" di Sant’Eraclio, e la Quintanella di San Giovanni Profiamma. A seguire l’imponente allegoria l’"Intelligenza Artificiale con Uomini e donne del futuro con divise e dotati di occhiali futuristici. Sarà poi la volta "Dall’Oriente con il Trattore" introdotto da un risciò e da cinesi che accompagnano il grandioso dragone Bulevard. La sfilata delle creazioni allegoriche proseguirà con "Willy Wonka la fabbrica del divertimento" con i numerosissimi Umpa Lumpa. Spazio poi ad un tema scottante ed attuale quale "La mia grossa grassa sanità privata". Largo a "Non aprite quel cancello" con gli intramontabili personaggi della famiglia Adams insieme ad un tenebroso ragno su cui si trova a cavalcioni la splendida e intrigante Mercoledì. Ultima creazione allegorica di cartapesta in ordine di sfilata "I Pirati" con il loro vascello pronti all’arrembaggio. Tutti i gruppi mascherati si esibiranno in affascinanti incantevoli coreografie spettacolari. Nell’antico fortilizio di pianura della famiglia nobiliare Trinci in contemporanea al Corso mascherato per i "Racconti del Castello" nella piazza antistante la Casa Castellana con "Il Mercante dei sogni".