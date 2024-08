Santa Spina, rivive la grande storia. Torna la rievocazione a Montone

Ha il sapore della grande storia quest’anno la rievocazione della Donazione della Santa Spina di Montone, inserita com’è nel contesto delle celebrazioni di respiro nazionale (e non solo) dedicate al seicentenario della morte di Braccio. Un appuntamento che il borgo preparava da tempo preceduto da mostre e convegni e che culminerà nell’inaugurazione di un museo – un unicum in Italia - tutto dedicato alla stirpe dei Fortebracci. La festa inizierà domenica prossima con la tenzone tra i tre rioni - Porta del Borgo, Porta del Monte e Porta del Verziere – per la conquista del Palio, tra bandi di sfida, rappresentazioni medievali, tiro con l’arco e giochi medievali, inseriti nell’ atmosfera ricchissima di suggestioni che Montone sa creare sotto la regia della Pro Loco, guidata da Raffaele Bei. "Nel nostro borgo – dice il sindaco arietano Mirco Rinaldi - la storia e la tradizione trovano il loro compimento in una rievocazione unica nel suo genere, con una funzione non solo teatrale, ma anche divulgativa: viene raccontata la storia, documentata, fatta dai grandi nomi che hanno segnato le sorti d’Italia – i Fortebracci, ma non solo - ed anche quella, più nascosta, della gente comune". Il programma.

Domenica alle 18 all’Auditorium San Fedele, inaugurazione della mostra "Palio della Santa Spina: 30 anni di sfide" a cura della Pro loco; alle 21,30 in Piazza Fortebraccio presentazione delle castellane. Lunedì alla Rocca, alle 21,30, i divertentissimi Bandi di sfida tra i rioni. Il 14 agosto alle 21.00 rappresentazione medievale del rione Porta del Borgo dal titolo "Non c’è più vento". Giovedì 15 alle 11,30 al museo di S. Francesco visita guidata sulla storia della reliquia; alle 18,30 a San Francesco inaugurazione della mostra "Capitani di ventura e castellane" (opere su carta di Luigi Simonetta); alle 21 rappresentazione di Porta del Monte dal titolo "Canto di Braccio"; il 16 agosto alle 21.00 il Verziere presenterà "L’ultima mossa. Aldilà del vivere e del morire". Sabato 17 agosto alle 11.00 a San Francesco conferenza su "Il ritorno di Braccio: la guerra e le false notizie" e quindi l’inaugurazione del Museo multimediale dei Fortebracci. Alle 18.00 gara di tiro con l’arco e alle 21,30 proclamazione del rione vincitore. Domenica alle ore 18.00 gran corteo storico della Donazione della Santa Spina.

Pa. Ip.