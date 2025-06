Santa Lucia: la concessione al Comune

BASTIA UMBRA – L’amministrazione comunale l’ha definita una giornata storica per Bastia Umbra: dopo un lungo abbandono ha riottenuto la concessione temporanea e gratuita, per 9 anni, dalla Regione Umbria della “Colonia di Santa Lucia“. Un investimento complessivo relativo alle prime due fasi - messa in sicurezza e riqualificazione del verde -, di circa 85mila euro , già stanziati nel bilancio, coadiuvato da una fase progettuale solidissima, frutto del lavoro degli Uffici tecnici del Comune e della Regione che, con il supporto della polizia locale, hanno svolto sopralluoghi, rilievi catastali e accertamenti sugli abusi edilizi presenti nell’area, predisponendo la documentazione tecnica necessaria per la formalizzazione della nuova concessione d’uso. Il progetto che vedrà rinascere la Colonia di Santa Lucia si articola in tre fasi coniugando la rigenerazione fisica e strutturale dell’immobile e dell’intera area con una chiara connotazione sociale e comunitaria: il primo step prevede la messa in sicurezza dell’area e il ripristino della relativa legalità urbanistica attraverso la demolizione degli abusi, la sistemazione della pista polivalente e delle recinzioni, la sistemazione straordinaria del verde. L’area verde sarà valorizzata con nuovi arredi urbani e giochi. Infine, si procederà con il recupero e la riqualificazione dei fabbricati presenti.