Sansepolcro non sbaglia e scappa via

V.A. SANSEPOLCRO 2 PONTEVALLECEPPI 1

V.A. SANSEPOLCRO (4-3-3): Vaccarecci; Innocentini, Petricci, Adreani, Del Siena; Bruschi (29’ st Brizzi), Gorini, Gennaioli; Pasquali, Bartoccini (43’ st Lorenzoni), Mariotti (24’ st Quadroni). A disp: Vassallo, Corsini, Carbonaro, Tilli, Barculli, Valori. All. Armillei

PONTEVALLECEPPI (4-3-1-2): Biscarini; Muzhani, Barbarossa (35’ st Giuliacci), Ricci, Silvestri; Mazzei (21’ st Paradisi), Dolcini (35’ st Toma), Dyrma (41’ st Buonavolontà); Retini (1’ st Mala); Petterini, Ligi. A disp: Bambagioni, Perilli, Stafisso, Monni. All. Del Bene

Arbitro: Lorenzo Temperoni di Terni (Alessio Proietti di Terni e Alessandro Sensini di Terni)

Marcatori: 12’ pt Pasquali (S), 9’ st Silvestri (P), 17’ st Mariotti (S)

Note: ammoniti: Bruschi, Gennaioli (S), Retini, Ligi, Giuliacci (P), Del Bene (All.)

SANSEPOLCRO - La capolista non sbaglia. Supera anche il Pontevalleceppi nell’anticipo e allunga in vetta portandosi a più 4 sulle immediate inseguitrici, Pierantonio e Angelana. Biturgensi avanti con Pasquali. Nella ripresa eurogol di Silvestri per l’1-1. Il Sansepolcro però non ci sta e al 62’ si riporta avanti con Mariotti che da due passi non sbaglia e dà il via alla fuga dei bianconeri.