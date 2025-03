San Sisto, cantiere infinito. Da rifare tutte le fognature

Partiranno nelle prime settimane di aprile i lavori di rifacimento del collettore fognario su viale San Sisto, un’opera fondamentale per risolvere i frequenti allagamenti che da anni colpiscono il quartiere e per migliorare la gestione delle acque meteoriche. L’intervento rappresenta un primo passo concreto nell’ambito della realizzazione del Metrobus, un progetto strategico per la mobilità sostenibile cittadina. A tal proposito venerdì sera si è svolta un’assemblea pubblica molto partecipata con cittadini e commercianti della zona, durante la quale l’Amministrazione comunale ha illustrato le modalità e le tempistiche del cantiere, i percorsi alternativi, le modifiche alle linee Busitalia e il servizio navetta attivato appositamente per garantire la mobilità interna nel quartiere durante le fasi dei lavori. Come spiegato da Umbra Acque, il collettore fognario attualmente presente sotto viale San Sisto risale agli anni ’70 e non è più in grado di sostenere la portata idraulica dovuta alla crescente urbanizzazione e ai cambiamenti climatici. Le frequenti fuoriuscite di reflui durante le forti piogge hanno reso improrogabile l’intervento, che andrà a risolvere un problema strutturale ormai cronico. Inoltre la risoluzione del problema del collettore fognario è indispensabile per il Metrobus, per risolvere una criticità che sarebbe di pregiudizio al servizio del Brt.

"La logica del progetto – ha spiegato la dirigente comunale, Margherita Ambrosi – è quella di procedere per micro-cantieri, con chiusure della strada limitate a tratti di 50-100 metri per una durata massima di 2-3 settimane ciascuno, garantendo l’accesso pedonale ai negozi, alle abitazioni e garantendo la possibilità di transito per eventuali mezzi di soccorso". I lavori partiranno dalla zona della ferrovia e si svilupperanno progressivamente verso l’intersezione con via Donizetti, impiegando squadre operative anche il sabato per accelerare i tempi. La sindaca Vittoria Ferdinandi, insieme agli assessori Pierluigi Vossi e Andrea Stafisso, ha ribadito l’importanza dell’opera, che fa parte di un investimento complessivo da 120 milioni di euro finanziato dal Pnrr, con una tempistica stringente: 16 mesi per il completamento. "Capisco le preoccupazioni dei commercianti – ha dichiarato la sindaca – e proprio per questo l’Amministrazione sta lavorando a misure concrete di supporto. I negozi resteranno sempre aperti e accessibili a piedi, e stiamo valutando con l’assessora al bilancio Alessandra Sartore possibili ristori a fondo perduto per compensare eventuali disagi dovuti alla temporanea riduzione delle aree di parcheggio. Questo è un passaggio fondamentale per San Sisto".