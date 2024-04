San Rocco, strada da paura: "Già investiti due bambini. Va messa subito in sicurezza"

Due incidenti sulla stessa strada, in pochi giorni, con modalità simili, entrambi che hanno coinvolto bambini: scatta la richiesta di interventi per garantire sicurezza. "Due incidenti stradali che hanno coinvolto bambini in pochi giorni in via San Rocco sono un segnale preoccupante – dice Catia Degli Esposti, consigliere comunale di Bastia Civica e candidato sindaco – È necessario che chi ha la facoltà intervenga immediatamente, riducendo il limite di velocità a 30 chilometri all’ora in quella via fino a che almeno non sia ultimata via Roma. Oltre a questo, occorre disporre il divieto di sosta nei tratti più pericolosi ed una maggior sorveglianza della strada da parte della polizia. È necessario intervenire tempestivamente - conclude Degli Esposti - per evitare guai maggiori di quelli già avvenuti".

Nella serata di lunedì ad essere investito è stato un bambino di 9 anni che era in sella alla sua bicicletta: è finito violentemente a terra, battendo il viso, riportando traumi e ferite che ne hanno reso necessario il ricovero al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Nel pomeriggio del 10 aprile ad essere investita era stata una bimba di 6 anni; impatto violento con un’automobile condotta da una trentanovenne del luogo e corsa, in ambulanza, a sirene spiegate, in codice rosso, con successivo ricovero, in terapia intensiva all’ospedale regionale del capoluogo umbro in prognosi riservata. Degli Esposti che evidenzia come, a seguito dei lavori in via Roma, via San Rocco si interessata da un aumento di traffico importante che unito ad un cattivo stato del manto stradale oltre che alla presenza di numerose auto parcheggiate lungo la via, sta creando una situazione molto pericolosa.