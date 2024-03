San Giustino in cerca del secondo posto

SAN GIUSTINO - Ultima giornata della stagione regolare in serie A3 maschile con alcuni dei verdetti ancora da emettere. Tutte le squadre giocano oggi alle 18. La Ermgroup San Giustino va in trasferta per disputare la sfida più importante del fine settimana, il confronto che mette in palio la seconda posizione. Gli altotiberini hanno un punto da recuperare rispetto alla Smartsystem Fano e solo una vittoria piena consentirebbe loro di effettuare il sorpasso, altrimenti potrebbero finire anche quinti. Tra i padroni di casa allenati da Vincenzo Mastrangelo bisognerà temere lo schiacciatore Pietro Merlo che in battuta è molto efficace, mentre il centrale Leonardo Focosi è il riferimento a muro. I biancoazzurri diretti da coach Marco Bartolini cercano di fare il colpaccio con l’attacco dello schiacciatore polacco Stanislaw Wawrzynczyk e la difesa del libero Davide Marra. La partita potrà essere seguita in diretta attraverso la piattaforma youtube di Laga Pallavolo Serie A. Fano: Partenio - Dimitrov, Focosi - Maletto, Merlo - Margutti, Raffa (L). San Giustino: Biffi - Cappelletti, Quarta - Bragatto, Wawrzynczyk - Skuodis, Marra (L). Arbitri: Maurina Sessolo (TV) e Martin Polenta (AN).

A.A.