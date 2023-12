San Gemini, scuole non accorpate. La soddisfazione della Lega

SAN GEMINI - "La Regione Umbria ha recepito le istanze dei cittadini e dei territori palesate a più riprese dagli esponenti della Lega e ha declinato ogni ipotesi di accorpamento dell’istituto Acquasparta-San Gemini, con l’istituto Montecastrilli-Avigliano Umbro. Un impegno sinergico tra sindaco, amministratori, partiti politici di centrodestra, personale della scuola, indirizzato a recepire le preoccupazioni delle famiglie del territorio". Federica Montagnoli, assessore alla scuola del Comune di San Gemini, e Ambra Giacomelli, presidente del Consiglio comunale, entrambe della Lega, manifestano così la loro soddisfazione. "Si conclude

positivamente un percorso svolto in continuo contatto con la Regione, con i docenti e con i rappresentanti dei genitori di San Gemini del Consiglio d’istituto, in cui abbiamo ragionato insieme alla giunta Tesei della non opportunità dell’accorpamento sulla base di valide motivazioni che hanno trovato ampia condivisione", dicono le due amministratrici.