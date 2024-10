San Francesco. Niente fondi per la riapertura

Per il recupero e la successiva riapertura della storica chiesa di san Francesco non ci sono risorse disponibili, ma le opere d’arte sono state tutte messe in sicurezza e trasferite altrove. Lo dice l’assessore ai Lavori pubblici Piergiorgio Pizzo dopo che la consigliera comunale di minoranza Roberta Palazzetti aveva chiesto spiegazioni in merito alle condizioni dell’importante edificio di culto. "Nel marzo 2023 –dice Pizzo – l’assessorato ai Lavori pubblici del Comune ha nuovamente posto all’attenzione della Regione Umbria la necessità di dare seguito alla richiesta di finanziamento degli interventi anche per la chiesa. Ne sono seguiti contatti e interlocuzioni, anche recentissimi, con l’Ufficio speciale ricostruzione Umbria dai quali è emersa la possibilità che il piano sarà rifinanziato a breve e pertanto il Comune di Orvieto reitererà la richiesta. Nel corso degli anni sono stati effettuati degli interventi di manutenzione per evitare che i piccioni potessero entrare all’interno della chiesa ma malgrado questo i volatili trovano ancora il modo di introdursi nell’edificio". Riguardo alle opere d’arte contenute nella chiesa le più importanti sono state da tempo trasferite e messe in sicurezza. Tra queste, il Crocifisso medievale risalente alla metà del 14esimo secolo attribuito al Maestro Sottile, a seguito del restauro finanziato interamente dal Comune di Orvieto, è stato posizionato presso la Galleria Sovena della Nuova Biblioteca pubblica Luigi Fumi, la tela seicentesca della Dedicazione della città di Orvieto alla Madonna con Santa Lucia e San Giuseppe intercessori si trova nella Sala Unità d’Italia del Comune.