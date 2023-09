Samuele De Paoli morto a 21 anni durante una lite, assolta l'imputata

Perugia, 28 settembre 2023 – Assolta perché il fatto non sussiste. Questa la decisione del gup nei confronti di Hudson Pinheiro Reis Duarte, accusata di omicidio preterintenzionale per la morte del 21enne Samuele De Paoli, avvenuta il 27 aprile 2021. Il giovane morì in seguito a una colluttazione con la transessuale che, secondo la consulenza disposta dallo stesso gup, si stava difendendo da un'aggressione. La pubblica accusa aveva chiesto, con rito abbreviato, 6 anni.

Il procedimento era stato riaperto dopo una prima richiesta di archiviazione da parte della Procura. Il procuratore generale Sergio Sottani aveva avocato a sé il fascicolo da cui è scaturito il procedimento che si è concluso oggi.

“Prima di ogni dichiarazione non possiamo dimenticare la grande tragedia che c’è a monte in questa storia, con la morte di un ragazzo di soli 22 anni. La sentenza di assoluzione ci soddisfa pienamente ed era uno degli esiti che ci aspettavamo". È il commento dell'avvocato Francesco Gatti, difensore di Pinheiro che aggiunge: "Riteniamo che il Tribunale, vista la formula, ha ritenuto che Patrizia ha agito per legittima difesa. Aspettiamo in ogni caso le motivazioni per fare ulteriori eventuali commenti”.