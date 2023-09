Morte di Samuele De Paoli, verso la chiusura il processo a Patrizia

Potrebbe arrivare oggi la decisione del giudice per le udienze preliminari Piercarlo Farabotta sulla morte di Samuele De Paoli, ucciso nella campagna di Sant’Andrea delle Fratte durante una colluttazione con Patrizia Pinheiro. A cui viene contestato il reato di omicidio preterintenzionale. Il procedimento, con rito abbreviato chiesto dalla difesa dell’imputata, è stato avviato dopo che il procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, aveva avocato a sé il fascicolo, di fatto annullando la richiesta di archiviazione della Procura.

Nell’udienza di oggi, il giudice dovrebbe sciogliere alcune riserve su eccezioni presentate dalla parte civile per poi dare corso alle conclusioni delle parti, prima di ritirarsi in camera di consiglio per la decisione. Samuele De Paoli venne trovato senza vita il 27 aprile 2021, era riverso in un canale di scolo tra i campi di Sant’Andrea delle Fratte, a poca distanza dall’auto nella quale, secondo quanto ricostruito dalle indagini, dopo un approccio sessuale con Patrizia, avrebbe avuto con la stessa una colluttazione, culminata con la sua morte. Il giovane, secondo gli accertamenti medico legali, sarebbe morto per la pressione esercitata dall’imputata sul nervo vagale. L’iniziale ipotesi di omicidio preterintenzionale era stata scartata dalla Procura della Repubblica che era andata verso l’archiviazione prima che la Procura generale, di fatto, riaprisse il caso con una nuova consulenza disposta dal giudice. Consulenza che aveva evidenziato la correlazione tra l’assunzione di cocaina e la reazione fatale alla pressione subita da Samuele. Ma anche il fatto che Patrizia, difesa dall’avvocato Francesco Gatti, avesse cercato di difendersi da un’aggressione I familiari di Samuele, assisiti dall’avvocato Marilena Mecchi, hanno contestato la ricostruzione del delitto, sostenendo che il ragazzo sia stato ucciso altrove e poi portato nel luogo dove è stato rinvenuto.

Luca Fiorucci