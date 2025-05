Salva un suo alunno dal soffocamento, riconoscimento all’insegnante: “Ecco com’è andata”

Perugia, 23 maggio 2025 – Si chiama Edda Muffi: è l'insegnante dell’Istituto Comprensivo Perugia 4, che nei giorni scorsi ha salvato un alunno, che dopo aver mangiato un biscotto rischiava di soffocarsi. La sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi ha invitato la docente a Palazzo dei Priori e ha premiato il suo gesto con una pergamena. Il testo del riconoscimento recita: “La stima e il sentito riconoscimento della sindaca e di tutta l’amministrazione comunale a Edda Muffi per il generoso slancio e il determinante apporto personale al soccorso di uno studente in pericolo di vita, testimonianza ed esempio di alto senso civico, di prontezza e coraggio.” Presenti alla cerimonia anche la consigliera comunale Margherita Scoccia, che per prima aveva reso nota la vicenda alla stampa e alcune colleghe della professoressa Muffi.

L'onorificenza consegnata a Edda Muffi per aver salvato un alunno dal soffocamento (Foto Crocchioni)

Nel corso dell’incontro, Ferdinandi ha sottolineato quanto gesti come quello della professoressa Muffi siano “un esempio tangibile di cittadinanza attiva, di umanità e di prontezza di spirito, valori che ogni giorno dovrebbero animare chi lavora a contatto con i nostri ragazzi”.

Come è riuscita a salvare il ragazzo lo spiega la stessa Muffi. "Sono intervenuta senza paura grazie a un corso di primo soccorso svolto recentemente a scuola. Ho mantenuto la concentrazione sul bambino e ho applicato tutte le manovre che avevamo appreso. Quei momenti sono stati decisivi e la formazione mi ha dato la prontezza necessaria per agire. La comunità va sensibilizzata, un momento critico ci può essere in tutti gli ambienti e quindi è importante la formazione in generale. In 34 anni di insegnamento non mi era mai capitato”.