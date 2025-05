Mangia un biscotto e rischia di soffocare, bambino salvato dalla maestra

Perugia, 15 maggio 2025 - Una maestra di Perugia ha salvato la vita a un bambino di 9 anni che durante la ricreazione si stava soffocando con un biscotto, pare ingerito insieme ad un frammento di plastica della confezione. La prontezza, il coraggio e lo straordinario senso di responsabilità dell’insegnante hanno evitato la tragedia.

Tra le altre cose la maestra nei mesi scorsi aveva seguito un corso sulle manovre di disostruzione delle vie aeree, pratica che le ha permesso di salvare la vita all'alunno. Nel frattempo è intervenuto anche il 118, ma non c'è stato bisogno perché il bimbo è riuscito a liberarsi del cibo. È successo questa mattina alla scuola primaria Lombardo Radice.

"Alla maestra va il mio più sincero grazie per questa azione eroica. Un gesto esemplare che ci ricorda quanto sia fondamentale la formazione in manovre di disostruzione pediatrica: investire in questi corsi significa proteggere i nostri bambini e dare agli educatori gli strumenti per intervenire efficacemente in situazioni critiche". È quanto scrive sui suoi canali social la consigliera comunale di Perugia Margherita Scoccia. L’esponente di Fratelli d’Italia proporrà al Comune un riconoscimento ufficiale come un attestato di benemerenza civica.