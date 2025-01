Rischia di soffocare a scuola. Studentessa salvata dalla prof

L’importanza di sapere quello che fare per salvare gli altri in una situazione di emergenza in cui tutti possiamo incorrere. Lo può senza dubbio testimoniare la professoressa Mery Marchetti, docente di scienze motorie all’Istituto Alberghiero "F.lli Pieroni" di Barga che ieri, grazie alle sue conoscenze delle manovre di primo soccorso, ha letteralmente salvato una sua studentessa che rischiava di soffocare. Resasi conto della situazione ha immediatamente applicato tutte quelle che sono le azioni per la disostruzione delle vie aeree, risolvendo un problema che rischiava di aggravarsi con la ragazza che stava quasi per perdere i sensi.

"E’ successo questa mattina (ieri per chi legge, ndr) alle 11.15, quando era finita la ricreazione. Entrando in classe - racconta l’insegnante - ho visto una delle mie studentesse alla finestra con le mani alla gola che cercava di tossire. Non lo sapevo che aveva preso una pasticca di proteine e che le stava ostruendo le vie aeree… e nei primi istanti ho pensato quasi ad uno scherzo visto che gli altri ragazzi erano tranquilli e non facevano caso a lei (forse avevano preso alla leggera quello che stava succedendo), ma poi, proprio quelle mani alla gola, classico segno di soffocamento, mi hanno fatto scattare ricordandomi quelle che sono le cose da fare in quei momenti: prima ho dato delle pacche sulle spalle della giovane, ma visto che non succedeva niente e lei non riusciva ancora a tossire ho praticato la manovra di Heimlich prendendo la ragazza dalle spalle, abbracciandola e stringendo il pugno e spingendolo indietro ed in alto tra l’ombelico e lo sterno. Dopo qualche tentativo la pasticca è risalita ed ha preso la via giusta, per fortuna".

"Lei - continua a raccontare Marchetti - mi ha ringraziato e mi ha detto che ormai stava per perdere i sensi. Come mi sono sentita? Mi sono resa conto che era stata evitata una situazione che poteva anche finire in modo più serio e quindi molto sollevata, oltre che felice di conoscere, grazie all’associazione Mirco Ungaretti che anche nelle nostre scuole promuove questi corsi, le principali manovre salvavita".

Mery Marchetti è infatti istruttrice formata proprio dalla "Mirco Ungaretti" dei corsi di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree. Agli studenti della scuola vengono fatti ogni anno corsi di BLSD e di disostruzione delle vie aeree ed in quinta viene fatto anche un esame più approfondito, proprio per formare più persone possibile a conoscere le manovre salvavita. "Quello che è successo stamani - chiude Marchetti - dimostra quanto sia importante che la popolazione sia formata su queste pratiche".

Luca Galeotti