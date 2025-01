Salta Umbrialibri “Love“: "Proporremo qualcos’altro. I ternani lo meritano"

"Se non sarà Umbrialibri ci inventeremo qualcos’altro e anche in breve tempo. Terni, i ternani, il territorio ternano, lo meritano". Lo dichiara il direttore artistico di Umrialibri, Angelo Mellone, all’indomani della notizia dell’annullamento di “UL Love“, l’edizione ternana dedicata alle pubblicazioni d’amore prevista per il giorno di San Valentino. Mellone spiega che nel mese di ottobre ha inviato il progetto alla nuova presidente della regione Stefania Proietti ma che ad oggi non ha ancora ricevuto alcuna risposta. Non ci sono più i tempi per proporre un evento come quello dell’anno scorso, organizzato col gruppo di lavoro di UL e con Sviluppumbria. Un evento che comunque ha ottenuto ottimi risultati e che in prospettiva poteva diventare un punto di riferimento per l’editoria “Love“. "Ferma restando la disponibilità offerta alla Regione a proseguire il percorso intrapreso a fine 2022 – rassicura il direttore artistico di Umbrialibri – se non arriveranno risposte, non intendo lasciare monca la proposta culturale nella città di Terni e nel territorio ternano. La risposta che abbiamo ricevuto dai ternani in questi anni è stata straordinaria e direi commovente, ci siamo sentiti a casa, animatori e comprimari di una festa della cultura, circondati da affetto e gratitudine, e questi sentimenti comunitari così belli e profondi non possono essere ignorati". Un mese di tempo quindi per vagliare una proposta alternativa, ma la speranza di molti è quella che “UL love“ in futuro possa essere riproposta nella formula originale che tanto successo ha riscosso nel ’24.