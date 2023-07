Saldi Estivi, Inizia il Conto Alla Rovescia - Giovedì 6 Luglio

Inizia il conto alla rovescia per l’avvio dei saldi estivi, che scatteranno giovedì 6. La data è stata decisa dalla Giunta regionale posticipando i saldi diversamente da quanto stabilito in precedenza, anche su pressing delle assocazioni di categoria. Gli anni precedenti, infatti, le vendite di fine stagione erano state anticipate al primo sabato di luglio. Va detto però che già da ieri, sia in centro che in periferia, c’era già qualche sentore di sconto. Molti, infatti, i negozi che hanno praticato ritocchi all’ingiù, anche del 20%, sui prezzi di cartellino.