Saldi allo sprint finale. Negozi aperti e Sbaracco

FOLIGNO “Ciao ciao Domenica“, “Sbaracco“ e tanta musica dalla mattina alla sera. E’ una domenica di grande animazione al centro di Foligno con una serie di iniziative per accompagnare lo sprint finale dei saldi invernali. Dopo la prima domenica di apertura pomeridiana dei negozi del centro (9 febbraio) l’iniziativa, volta ad incentivare lo shopping in quello che è a tutti gli effetti un centro commerciale naturale, si ripete. In concomitanza in tutta la città d è scattato già da venerdì lo “Sbaracco“ a cui aderiscono numerose attività. Oggi è l’ultimo giorno per poter usufruire degli sconti speciali. La giornata sarà animata anche dalla musica perché all’iniziativa “Ciao, ciao domenica“ ha deciso di aderire anche “Consorzio in centro“ che proporrà, attraverso i suoi associati, una giornata di eventi musicali. Le iniziative previste per la prima edizione di “Domenica in centro“ inizieranno alle 11.30 con Jazz & Cap-puccino. Coinvolte tante attività con iniziative speciali anche in tarda mattinata, nel primo pomeriggio e in serata.