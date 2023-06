Sala dei Notari gremita di giovani atleti per le premiazioni del Csi

E’ iniziata con l’inno di Mameli la cerimonia di premiazione dei tornei Csi per la stagione 2022-2023, con una Sala dei Notari gremita. Una data simbolica quella scelta dal comitato di Perugia per chiudere un anno di sport con la premiazione degli atleti più meritevoli. Conduttore di uno degli eventi più attesi da tutta l’associazione arancioblu è stato Francesco Biancalana, giornalista e amico da sempre del Csi di Perugia. Il principio fondatore del Centro Sportivo Italiano, condivisione e risptetto, ricordato anche dal presidente provinciale Csi Perugia, Roberto Pascucci che ha salutato calorosamente tutti i presenti: "Un colpo d’occhio meraviglioso: i colori della bellissima Sala dei Notari si sono uniti ai tanti delle divise delle nostre squadre. Eravamo – ha precisato – timorosi per la data: una festività che avrebbe potuto frenare la partecipazione. Invece non siamo stati delusi perché tutte le squadre hanno risposto presente, segno che rappresentano al meglio i valori che esprimiamo. Le società sono venute tutte a ritirare il giusto riconoscimento per i sacrifici ed il loro impegno, che insieme a noi portano avanti durante l’anno". Pascucci si è soffermato poi sui dati. In questa stagione le società sportive affiliate al Comitato di Perugia sono state 165, per un totale di 10.171 (adulti), 5.237 (giovani) sportivi tesserati. Per quanto riguarda le squadre, suddivise nei campionati per le discipline calcio a 7, calcio a 5 maschile e femminile, pallacanestro e pallavolo, si è registrato un totale di 202 team che hanno disputato i tornei invernali (di cui 86 nella categoria giovanile, 116 Open) e 123 quelli iscritti al campionato primaverile (di cui 62 nella categoria Open e 59 in quella giovanile). La pallavolo giovanile è la punta di diamante del Csi: nei vari campionati Under, in questa stagione sportiva, sono state 59 le società affiliate, e relative squadre, che hanno scelto di far crescere i giovani atleti.