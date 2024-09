Sagra musicale umbra . Grande attesa per i cori

PERUGIA E’ ai nastri di partenza la 79° Sagra Musicale Umbra, promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica, in programma da venerdì al 20 settembre, abbracciando Perugia, Deruta, Montefalco, Orvieto, San Gemini, Scheggino e Todi.

Uno dei punti di forza di questa edizione è la rassegna corale “Voci della città 2024” che mette in luce il talento dei cori perugini. Otto gruppi corali si alterneranno in una serie di concerti da sabato al 13 settembre, in diverse location di Perugia, con l’inaugurazione alle 18 nella Chiesa di S. Spirito, con l’esibizione del gruppo vocale Armoniosoincanto, seguito dall’Ensemble Libercantus alle 21. La conclusione di “Voci della città” sarà mercoledì 18 settembre, alle 21, con un concerto gratuito nella Cattedrale di San Lorenzo, che vedrà riuniti tutti i cori partecipanti sotto la direzione di Gary Graden, rinomato direttore del St. Jacob’s Chamber Choir di Stoccolma.

Tornando al programma del Festival, l’inaugurazione nella Basilica di San Pietro con un progetto di musiche di Claudio Monteverdi e Giovanni Gabrieli, eseguite dal Coro e Orchestra Cremona Musica Antiqua sotto la direzione di Antonio Greco.

L’edizione numero 79 della manifestazione dal titolo “Ma per fortuna è una notte di luna...”, legata ai riti della notte e della luce, ha come cuore pulsante l’ambiziosa e originale “Bohème“ di Giacomo Puccini nella formula Operacorto, ideata dal tenore Gianluca Terranova che collaborerà alla formazione di due giovani cast e che sovrintende alla regia. Una pocket-opera, arricchita dalle scenografie di Giacomo Cossio che debutta venerdì 13 al Morlacchi di Perugia con replica martedì al Mancinelli di Orvieto e mercoledì 18 al Comunale di Todi, con l’Orchestra da Camera di Perugia, diretta da Enrico Bronzi, e due cast giovani e talentuosi.