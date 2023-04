Sacro Convento, il nuovo logo Una montagna con tre colli sormontata da un Tau della pace

"Una rivisitazione in chiave moderna della nostra tradizione francescana composta da una montagna con tre colli sormontati da un Tau, con ai lati le iniziali del Sacro Convento". Spiega così fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, il nuovo logo del Sacro Convento di San Francesco: una rivisitazione in chiave moderna della tradizione per traghettare i valori francescani nel futuro. Sarà di cinque colori diversi: blu per le attività istituzionali e pastorali del Sacro Convento, come l’Ufficio comunicazione e l’Ufficio informazioni; rosso per il Centro congressi e accoglienza Colle del paradiso; giallo per le attività del Museo del Tesoro; verde per il punto vendita Ricordi francescani; arancione per la Casa Editrice Francescana Assisi (CEFA). I tre monti (trimonzio) evocano il Golgota, il colle di Gerusalemme dove Cristo è stato crocifisso, ma la forma dei tre colli richiama anche l’elemento architettonico che ritorna sui lati dell’altare papale e sulle bifore gotiche della chiesa inferiore della Basilica, che si incontrano al centro e culminano con la punta arrotondata. Il Tau poi è il simbolo francescano per eccellenza, ultima lettera dell’alfabeto ebraico con cui San Francesco era solito firmare i suoi scritti. "Si è pensato – spiega ancora fra Giulio – di valorizzare i differenti servizi e realtà, all’interno dell’unica famiglia dei frati del Sacro Convento, utilizzando un unico logo con colori diversi".