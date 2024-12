Rubano pure i fiori delle aiuole. Devastati i giardini pubblici appena inaugurati a Bastia

Appena piantati, subito strappati. C’è sconcerto per l’atto di vandalismo che si è verificato nei giardini pubblici di Via Verdi, recentemente intitolati a Tina Anselmi – era appena giovedì scorso – dove era stata piantata in corrispondenza della targa un’aiuola di ciclamini. Nella notte l’area è stata vandalizzata da qualcuno che si è preoccupato di estirpare con minuziosa precisione i fiori piantati, devastando l’aiuola probabilmente con il fine di trapiantarli nel giardino della propria abitazione. Aiuola che intendeva valorizzare ancor più l’intero contesto in cui è collocata, un’ampia area verde in cui sono stati piantumati i 20 alberi donati dalla società Benefit PMG. E sono in corso accertamenti per risalire all’identità degli autori dell’atto. "Non siamo di fronti ad un atto di sfregio ma forse qualcosa di ben peggiore, il pensare che un bene pubblico, una proprietà di tutta la collettività, sia qualcosa di cui potersi indebitamente appropriare per un uso personale", la reazione dell’amministrazione municipale che aveva presenziato all’intitolazione presentazione dell’iniziativa con il sindaco Erigo Pecci e l’assessore Elisa Zocchetti. "Aldilà del mero valore economico del danno – viene ancora evidenziato -, atti come questo ci colpiscono tutti direttamente, poiché rappresentano una mancanza di rispetto e consapevolezza del fatto che si sta facendo un danno anche a sé stessi deturpando un’area pubblica di proprietà di tutta la comunità. Attualmente sono in corso le indagini per risalire al colpevole del gesto al fine di infliggere la dovuta sanzione. Chi danneggia un bene pubblico non deve rimanere impunito e deve comprendere che nella nostra città non c’è spazio per tali comportamenti".