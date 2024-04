Rubano (più volte) in profumeria . Denunciate due giovani

Denunciate in due. Dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato. Una ha diciotto anni e l’altra ventinove, entrambe sono di origine straniera. E la più grande è conosciuta dalle forze dell’ordine perché “vanta“ numerosi precedenti "in relazione ad altrettanti episodi delittuosi in danno del medesimo esercizio", spiegano i carabinieri che sono intervenuti dopo l’allarme. Sono stati proprio i militari della Stazione di Collescipoli a identificare le due donne come le autitrici di furti ai danni del negozio.

In particolare, nel pomeriggio di venerdì scorso, la diciottenne era stata notata dal personale di vigilanza all’interno dell’esercizio commerciale mentre si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali. Gli addetti alla sicurezza l’hanno “seguita“ e tenuta sotto controllo. La giovane, poi, ha superato la barriera delle casse ed è a quel punto che è stata sottoposta a verifica e trovata in possesso di alcuni profumi, per un valore complessivo di 200 euro.

La merce è stata posta sotto sequestro e quindi restituita al titolare del negozio. La ventinovenne, invece, è stata individuata dai militari grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza interna della profumeria come autrice di un analogo furto verificatosi alla fine di marzo. Entrambe, come detto, sono state denunciate per furto aggravato.