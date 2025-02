Ruba i gioielli nell’abitazione che era da ristrutturare

SPOLETO Entra in casa di una 75enne per i lavori di ristrutturazione e le ruba gioielli per un valore di 20mila euro, ma i carabinieri lo rintracciano grazie ai documenti dei “compro-oro“ a cui il ladro si è rivolto. I militari hanno denunciato un 28enne spoletino ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione e, dopo la perquisizione domiciliare, detenzione ai fini di spaccio di droga. Il ragazzo nei primi giorni di febbraio stava lavorando in una abitazione interessata da interventi di ristrutturazione e si è impossessato di alcuni monili in oro, custoditi in un portagioie, per un valore di circa 20mila euro, approfittando dell’età della proprietaria di casa, una signora 75enne. La donna ha presentato la denuncia del furto dei suoi effetti preziosi, tutti dettagliatamente descritti e riprodotti fotograficamente, cosa che ha agevolato gli investigatori in una rapida ricerca nei compro-oro della provincia. I gioielli rubati sono stati parzialmente recuperati dai carabinieri poiché l’uomo, che aveva separato l’oro dalle pietre preziose, aveva venduto le sole montature ricavando poche migliaia di euro. La signora ha riconosciuto i gioielli quindi, acquisito l’attestato di proprietà rilasciato dal negozio per l’oro e visionate le telecamere, è stato individuato il 28enne. Nella sua abitazione è stata rinvenuta una pietra preziosa, parte della refurtiva, nonché circa 16 grammi di hashish, due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.