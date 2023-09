Rotonda Medievale ’Luci, ombre e misteri’

Un evento oggi per valorizzare e scoprire la Rotonda Medievale. L’edificio sorge nell’area al Prato tra la cinta muraria duecentesca e quella medievale dove in passato avveniva la fiera estiva del bestiame. Da molti anni la Rotonda viene aperta al pubblico da PoliedroCultura tramite visite guidate, laboratori didattici. Le aperture straordinarie continueranno tutte le domeniche del mese di settembre: oggi alle 15,30 appuntamento in Pinacoteca per "Tracce di ordini militari e cavallereschi in città", quindi alle ore 18 alla Rotonda Medievale performance dal titolo "Luci ombre misteri" a cura di Studio Danza Giubilei (al Violino Noemi Celestini).