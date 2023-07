Romolo Pelliccia star della marcia Conquista il record del mondo a dispetto delle 87 primavere

Ancora medaglie per Romolo Pelliccia (nella foto) , il marciatore orvietano che, nonostante le 87 primavere sulle spalle, ha incrementato il proprio incredibile palmares aggiungendovi anche il nuovo record del mondo ed europeo nella marcia sui cinquemila metri su pista, fermando il cronometro sul tempo di 32’58"84. L’importante risultato è stato conseguito in occasione dei Campionati nazionali Libertas che si sono tenuti domenica scorsa a Foligno. Nelle settimane scorsa era aleggiata qualche suo proposito di appendere le scarpe al chiodo, ma il pensiero è stato presto spazzato via anche grazie al prestigioso riconoscimento che all’infaticabile Romolo, atleta in azione da ben oltre sessant’anni, è stato tributato dalla Federazione mondiale di atletica che lo ha nominato come ’’Migliore atleta master del 2022’’.

Un omaggio più che meritato che rafforza il prestigio di un atleta che viene ormai considerato uno dei più longevi al mondo, ma anche un vero e proprio caso di stile di vita anti invecchiamento che aveva già anni fa suscitato l’interesse degli scienziati del Cnr.

Da segnalare che a Foligno Romolo non ha intaccato il record italiano sui cinquemila della Fidal che resta fisso a 32’26’’61, ma che aveva conquistato lui stesso tre anni fa.

Nel 2018 Pelliccia aveva anche ottenuto il tempo 28’03"34 che gli sarebbe valso sia il record mondiale che quello europeo M80, ma questa prestazione non è mai stata ratificata. Nonostante il caldo africano di questi giorni, l’inossidabile Romolo Pelliccia ha già ripreso in propri immancabili allenamenti mattutini nel giardino della Confaloniera, come è solito fare da vari decenni.

Cla.Lat.