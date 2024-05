Romizi, l’orgoglio si fa lista: "In questi dieci anni di governo è cambiato il volto della città"

PERUGIA – Raccoglie 32 candidati al Consiglio comunale di Perugia di anime politiche e civiche (provenienti dalla società civile, dal mondo dell’associazionismo, dell’impresa e delle libere professioni) all’interno della coalizione in sostegno della candidatura a sindaca di Margherita Scoccia, la lista Fare Perugia con Romizi - Forza Italia. A fare da collante alla lista - è stato detto nella presentazione - c’è "la convinzione radicata che dieci anni di amministrazione Romizi abbiano cambiato il volto alla città, attraverso investimenti ingenti su riqualificazione urbana, scuola, sociale, contenitori culturali, recupero del patrimonio storico-artistico, opere pubbliche. Dieci anni a cui si vuole dare continuità anche per vedere realizzati i tanti progetti messi in cantiere per la Perugia di domani". "In questa lista - ha detto Romizi - ci sono candidati con grandi competenze, uniti dalla capacità di proporre progettualità importanti. E proprio sui progetti, quelli realizzati in questi dieci anni e quelli che vogliamo realizzare in futuro, vogliamo guadagnarci la fiducia dei nostri concittadini. Non vogliamo altre vie. Ci vogliamo concentrare su Perugia e a favore di Perugia. Vogliamo proseguire nel solco dell’esperienza realizzata in questi anni.".