Riccardo Spada: l’incidente, il buio e la morte. Era un giovane padre

Magione (Perugia), 11 agosto 2023 – Un lutto che scuote l’Umbria, una nuova tragedia della strada che segna l’estate della provincia di Perugia. Riccardo Spada, 29 anni, è morto nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 agosto nell’incidente accaduto all’altezza di Magione sulla bretella Perugia Bettolle. Il giovane era a bordo di una Panda. Lascia la compagna e un figlio piccolo.

Avrebbe fatto tutto da solo, come sembra confermare la dinamica. Il giovane padre è finito contro un new jersey in cemento e contro il guard rail, contro cui il mezzo si è schiantato.

L’auto è andata distrutta. Il mezzo stava procedendo in direzione Perugia. L’incidente è accaduto proprio allo svincolo di Torricella. Si sta cercando di capire ora la dinamica e cosa abbia portato alla perdita del controllo dell’auto.

Sono stati altri automobilisti a chiamare i soccorsi. L’arrivo del 118 e l’inizio delle manovre rianimatorie non è purtroppo servito. I medici non hanno potuto che constatare la morte del ragazzo. Sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona, la polizia stradale e il personale Anas per il ripristino della circolazione.

Riccardo Spada era di Castiglione del Lago ma viveva a Tuoro sul Trasimeno. “L' Amministrazione comunale e tutta la comunità di Tuoro – dice il sindaco Maria Elena Minciaroni – esprimono il più profondo cordoglio per la morte del giovane concittadino Riccardo Spada, deceduto a causa di un tragico incidente stradale. Ci stringiamo alla famiglia in un abbraccio fraterno”.

Un’intera comunità si stringe attorno alla famiglia, sconvolta. La notizia della morte di Riccardo Spada si è rapidamente diffusa tra Tuoro sul Trasimeno e Castiglione del Lago. Lutto tra gli amici del ragazzo