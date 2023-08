Terribile schianto nella notte sul raccordo, muore a 29 anni

Magione (Perugia), 11 agosto 2023 – Tragedia nella notte a Magione, sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle: un 29enne è morto nel terribile schianto della sua Fiat Panda contro il guard-rail. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto (vigili del fuoco, 118, polizia stradale, Anas), intorno alle 2,30 della scorsa notte, si sono trovati davanti a una scena raccapricciante. L’auto era ridotta a una massa informe di lamiere, come polverizzata dall’urto.

Il luogo dell'incidente

L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo di Torricella in direzione di Perugia, in un punto di scambio corsia per un cantiere.