Riqualificazione energetica Comune virtuoso. Asilo Pian della Genna, cantiere premiato

Il Comune di Perugia premiato da Gse (Gestore dei servizi energetici) come testimonal della “transizione energetica”, per l’intervento di riqualificazione sulla scuola dell’infanzia Pian della Genna di Madonna Alta. La notizia è stata data in Regione in occasione della tappa umbra del viaggio divulgativo di Gse per incontrare scuole, imprese e pubbliche amministrazioni del territorio.

La società pubblica, che in Italia ricopre un ruolo centrale nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, attraverso la promozione e l’incentivazione delle fonti di energia rinnovabile, dell’efficienza energetica e della mobilità sostenibile, dopo essersi confrontata con gli studenti dell’Istituto “Volta“, ha proseguito il tour a Palazzo Donini. All’incontro erano presenti la presidente della Regione Donatella Tesei, il vice presidente della giunta regionale Roberto Morroni e il vice sindaco di Perugia Gianluca Tuteri con la dirigente Monia Benincasa. "Quello che il Municipio è riuscito a realizzare nel polo di Pian della Genna – commenta Tuteri – è l’esempio di una buona pratica amministrativa. Ciò che più conta, nel caso di specie, è che operando con oculatezza siamo riusciti a riqualificare, con una prima parte di lavori, un plesso scolastico strategico perché ubicato in un’area centrale della città densamente abitata. Nell’ambito dell’evento di Perugia, poi, c’è stata la firma di un protocollo d’intesa tra il GSE e la Regione. L’accordo darà il via a un rapporto di collaborazione per il raggiungimento dei target di sostenibilità, recependo le esigenze del territorio e generando modelli virtuosi di riferimento. Altra tappa quella alla Camera di Commercio dove si è parlato degli strumenti di incentivazione più adatti alle esigenze del tessuto produttivo.

Silvia Angelici