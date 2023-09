Ripartono i corsi Unitre. Le attività riprendono dal benessere personale

ORVIETO - Come da tradizione, sono i percorsi annuali rivolti alla cura di corpo e spirito a dare inizio alle attività dell’anno accademico dell’Università delle Tre età. A partire da lunedì 2 ottobre, l’Unitre proporrà infatti un articolato percorso dedicato al benessere personale grazie alla storica collaborazione con Uisp, attraverso un calendario multidisciplinare che prevede rieducazione funzionale con docente Agnese Miscetti, nella sede Unitre, lunedì e giovedì alle 10, attività fisica adattata con docente Agnese Miscetti, lunedì e giovedì alle 11; Yoga posturale con docente Cristina Caporali nella sala del Carmine, lunedì e giovedì alle 14, attività in acqua condocenti Paola Mazzolari e Maria Consuelo Lupi alla piscina comunale lunedì e mercoledì alle 11. "Ripartiremo con un caposaldo della nostra programmazione, l’attività fisica – afferma il presidente Riccardo Cambri – consapevoli di quanto sia importante per l’Unitre offrire percorsi dedicati alla cura di sé. La collaborazione con Uisp è la massima garanzia per gli associati Unitre in quanto a competenza e professionalità degli operatori".